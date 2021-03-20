Экс-замглавы «Военторга» частично признал вину в суде США

Экс-замдиректора «Военторга» Леонид Тейф во время заседания суда в США частично признал себя виновным, согласившись с обвинениями во взяточничестве, визовом мошенничестве и налоговых нарушениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу федерального суда Восточного округа Северной Каролины.

Тейфу предъявлены обвинения по пятидесяти пунктам.

Бывший замглавы «Военторга» признал, что в 2018 году передал сотруднику американского министерства внутренних дел 10 тысяч долларов сотруднику для депортации человека из США.

Кроме того, Тейф признался, что предоставлял ложную информацию по иммиграционной визе, а в 2012 году не сообщил налоговому органу о своих активах за рубежом.

Приговор Тейфу будет вынесен в сентябре, до этого бизнесмен будет содержаться под стражей.

В 2018 году Леонид Тейф вместе с женой предстал перед судом. По данным Минюста США, пару и трех их сообщников подозревают в мошенничестве, отмывании денег и обмане миграционной службы. Бизнесмену грозит до 20 лет заключения.

