Горринг из «Росгеологии» получил три с половиной года колонии
Суд вынес приговор бывшему заместителю директора «Росгеологии» Руслану Горрингу. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что ему назначили наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима.
Источник отмечает, что Руслан Горринг признал свою вину, дело слушалось в особом порядке. Срок наказания будет исчисляться с 11 декабря текущего года. При этом время, проведенное в СИЗО, будет зачтено по системе «день за полтора».
Отметим, защита Горринга заявила, что собирается обжаловать приговор.
Напомним, в 2009 и 2010 году Руслан Горринг, являясь доверенным лицом председателя Ленинского райсовета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от одного из бизнесменов в общей сложности более 19 миллионов рублей за «беспрепятственное ведение бизнеса».
После того, как предприниматель перестал платить, Горринг потребовал от него вернуть «долг» в пять миллионов рублей. Получив требуемую сумму, мужчина должен был отнести ее Газейкину, однако был задержан правоохранителями.
Ранее сообщалось, что Руслан Ганижев в 2011 убежал от следствия, после чего взял фамилию Горринг, под которой он работал бывшим первым заместителем главы Росгеологии.
НСН напоминает, что внимaние к своей персоне Горринг привлёк после появления в Сети видеороликa, нa котором он, беседуя с подчиненной, используя нецензурную лексику. Также в ролике он напоминает, что уволил её после того, как онa купилa ему билет на самолёт в бизнес-клaсс, а не в первый. Однако через две недели, по словам Горринга, позже он восстaновил в должности в одном из филиaлов, чтобы онa выполнялa свою «глaвную зaдaчу - стучaть».
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