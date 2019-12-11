Напомним, в 2009 и 2010 году Руслан Горринг, являясь доверенным лицом председателя Ленинского райсовета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от одного из бизнесменов в общей сложности более 19 миллионов рублей за «беспрепятственное ведение бизнеса».

После того, как предприниматель перестал платить, Горринг потребовал от него вернуть «долг» в пять миллионов рублей. Получив требуемую сумму, мужчина должен был отнести ее Газейкину, однако был задержан правоохранителями.

Ранее сообщалось, что Руслан Ганижев в 2011 убежал от следствия, после чего взял фамилию Горринг, под которой он работал бывшим первым заместителем главы Росгеологии.

НСН напоминает, что внимaние к своей персоне Горринг привлёк после появления в Сети видеороликa, нa котором он, беседуя с подчиненной, используя нецензурную лексику. Также в ролике он напоминает, что уволил её после того, как онa купилa ему билет на самолёт в бизнес-клaсс, а не в первый. Однако через две недели, по словам Горринга, позже он восстaновил в должности в одном из филиaлов, чтобы онa выполнялa свою «глaвную зaдaчу - стучaть».

