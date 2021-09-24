Экс-замглавы ПФР дали четыре года колонии за многомиллионную взятку
Бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова приговорили к 4 годам заключения за получение многомиллионной взятки. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме.
Иванова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Еще одного фигуранта дела, директора департамента ООО «Техносерв менеджмент» суд признал виновным в посредничестве во взяточничестве.
«Обоим назначили без штрафа по четыре года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, куда их уже этапировали», — сообщили агентству в правоохранительных органах.
Иванова арестовали в июле 2019 года. Экс-замглавы ПФР подозревали в получении взятки в размере почти 4,5 млн рублей. По данным следствия, неизвестные в течение двух лет платили Иванову взятки за общее покровительство. Ежемесячно они перечисляли на банковский счет Копейкину по 200 тыс. рублей, затем он пересылал их Иванову.
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