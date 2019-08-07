Экс-замглавы Минкультуры Пирумов получил УДО, но останется в СИЗО

Преображенский районный суд российской столицы принял решение освободить условно-досрочно бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, который был приговорен к полутора годам заключения по так называемому «делу реставраторов». Тем самым райсуд удовлетворил ходатайство самого осуждённого, сообщает «ФедералПресс».

Вердикт об УДО вступит в силу через 10 дней, всё это время его можно обжаловать. Однако экс-чиновник останется под стражей в рамках другого уголовного дела. По нему он был отправлен в СИЗО в 2018 году. Приговор Пирумову был вынесен 9 октября 2017 года, помимо лишения свободы его также обязали выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Бывшего замминистра признали виновным в нескольких эпизодах крупного мошенничества на общую сумму 164 миллиона рублей. Пирумова также признали виновным в покушении на хищении бюджетных денег, которые направлялись на реставрацию культурных объектов в стране. Позднее Мосгорсуд ужесточил ему наказание с 1,5 до 3 лет колонии по требованию прокуратуры.

По версии следствия, в преступное сообщество, помимо Пирумова, входили глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников, а также экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо. Последний объявлен в международный розыск, его арестовали заочно.

