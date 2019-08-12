Экс-замглавы Минкульта Пирумов переведён под домашний арест

Бывшего замминистра культуры Григория Пирумова переведут под домашний арест. Об этом сообщает АГН «Москва» из зала суда, где шло заседание по изменению меры пресечения.

«В ходатайстве следователя отказать, изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — цитирует решение судьи RT.

Отмечается, что перевод под домашний арест из-под стражи будет осуществлён после 15 сентября, когда решение вступит в силу. Ранее Пирумов был условно-досрочно освобождён по так называемому делу реставраторов, однако остался под стражей в рамках другого уголовного дела о хищении на 450 миллионов рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Добавим, вместе с Пирумовым суд отпустил руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова.

Напомним, бывшего замминистра признали виновным в нескольких эпизодах крупного мошенничества на общую сумму 164 миллиона рублей. Пирумова также признали виновным в покушении на хищение бюджетных денег, которые направлялись на реставрацию культурных объектов в стране. Позже Преображенский районный суд российской столицы принял решение освободить его условно-досрочно.

