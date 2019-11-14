Экс-замглавы Красногорска ждёт суд за мошенничество
Бывший заместитель руководителя администрации подмосковного Красногорска – начальник территориального управления Ильинское предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Такая же участь ждёт и его экс-подчиненную. Об этом сообщает областной главк Следственного комитета.
Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», обвиняемые совершали противоправные действия в 2017-2018 годах . Махинации они проводили с деньгами управляющей компании и субсидиями, которые администрация муниципалитета выделала на ремонт и благоустройство подъездов.
По данным следствия, чиновники присвоили свыше шести с половиной миллионов рублей. Сначала обвиняемые занимали должности директора и замдиректора МУП, а затем перешли на работу в администрацию Краногорска.
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