Экс-замглавы Красногорска ждёт суд за мошенничество

Бывший заместитель руководителя администрации подмосковного Красногорска – начальник территориального управления Ильинское предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Такая же участь ждёт и его экс-подчиненную. Об этом сообщает областной главк Следственного комитета.

Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», обвиняемые совершали противоправные действия в 2017-2018 годах . Махинации они проводили с деньгами управляющей компании и субсидиями, которые администрация муниципалитета выделала на ремонт и благоустройство подъездов.

По данным следствия, чиновники присвоили свыше шести с половиной миллионов рублей. Сначала обвиняемые занимали должности директора и замдиректора МУП, а затем перешли на работу в администрацию Краногорска.

