Экс-владелец компании «Русский продукт» и банка БКФ Миримская арестована

Басманный районный суд российской столицы арестовал экс-владельца компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую по обвинению в даче взятки. Также под стражу отправлен следователь Юрий Носов, которому, согласно материалам дела, бизнесвумен дала деньги в 2017 году. Он принимал участие в деле о похищении ее дочери.

В 2015 году журнал Forbes включал Ольгу Миримскую в рейтинг ста богатейших женщин России. Ее состояние оценивали тогда в 100 миллионов долларов, что позволило предпринимательнице занять 22 место. Сама Миримская не признаёт вину и считает свое уголовное преследование заказным, заявил её адвокат. Решение об аресте будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Источник, знакомый с материалами дела, рассказал РБК, что уголовное дело было возбуждено по заявлению адвоката Вадима Багатурии, который представляет интересы бывшего сожителя Миримской Николая Смирнова, одного из руководителей платежной системы «Золотая корона», с которым предпринимательница судится «за разлуку с дочерью».

Известно, что следователь Носов пытался направить это дело в суд, однако занимавший тогда пот генерального прокурора Юрий Чайка не утвердил обвинительное заключение. В 2020 году такое же решение принял нынешний глава Генпрокуратуры Игорь Краснов. Тогда же уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

