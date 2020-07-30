Экс-участник «Ленинграда» Барецкий арестован в Петербурге

Бывший участник группы «Ленинград», шоумен Станислав Барецкий проведёт под стражей пять суток за неподчинение требованию сотрудника МВД. Такое решение вынес Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Суть дела заключается в том, что Барецкий не выполнил указание инспектора ГИБДД, который просил исправить нарушения в тонировке стёкол принадлежащего ему автомобиля «Жигули». В итоге шоумена привлекли к административной ответственности. Концертный директор передал ему продукты питания, в том числе колбасу, хлеб, сыр и печенье с малиновым джемом.

Станислав Барецкий участвовал в выступлениях «Лениниграда» в 2005-2008 годах. Колоритный шоумен известен своими эпатажными выходками и акциями. На днях он решил создать партию «Умных блондинок».