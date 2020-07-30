Экс-участник «Ленинграда» Барецкий арестован в Петербурге
Бывший участник группы «Ленинград», шоумен Станислав Барецкий проведёт под стражей пять суток за неподчинение требованию сотрудника МВД. Такое решение вынес Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга, передает ТАСС.
Суть дела заключается в том, что Барецкий не выполнил указание инспектора ГИБДД, который просил исправить нарушения в тонировке стёкол принадлежащего ему автомобиля «Жигули». В итоге шоумена привлекли к административной ответственности. Концертный директор передал ему продукты питания, в том числе колбасу, хлеб, сыр и печенье с малиновым джемом.
Станислав Барецкий участвовал в выступлениях «Лениниграда» в 2005-2008 годах. Колоритный шоумен известен своими эпатажными выходками и акциями. На днях он решил создать партию «Умных блондинок».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
834 тыс.+5 509 / сут.
Умерли
13 802+129 / сут.
Выздоровели
630 тыс.+9 322 / сут.
- В МИД РФ выразили недоумение версией Минска о задержании россиян
- Адвокат Ефремова криком заставил актёра отказаться от признания вины
- Кокорин подписал контракт на три года со «Спартаком»
- Академии наук России и США договорились сотрудничать по COVID-19
- На президента ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru