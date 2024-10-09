Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки об армии

Бывшую ведущую телеканала «Россия 1» Фариду Курбангалееву (признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), объявили в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

«Курбангалеева Фарида Рашидовна объявлена в международный розыск», — отмечается в документах, имеющихся в распоряжении агентства.

Известно, что против экс-телеведущей и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Журналистку заочно обвинили в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Курбангалееву также заочно арестовали на два месяца.

Ранее правоохранители объявили в розыск редактора интернет-издания «Жуквести» Аэлиту Знаменскую, напоминает 360.ru.

