Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки об армии
Бывшую ведущую телеканала «Россия 1» Фариду Курбангалееву (признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), объявили в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости.
«Курбангалеева Фарида Рашидовна объявлена в международный розыск», — отмечается в документах, имеющихся в распоряжении агентства.
Известно, что против экс-телеведущей и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Журналистку заочно обвинили в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Курбангалееву также заочно арестовали на два месяца.
Ранее правоохранители объявили в розыск редактора интернет-издания «Жуквести» Аэлиту Знаменскую, напоминает 360.ru.
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