Экс-судья поддержал уголовное наказание за пропаганду наркотиков

«Не нужно путать запрет на пропаганду с «делом Голунова». По такой логике получается, что наркодилеров нужно освободить от уголовной ответственности только потому, что есть преступники-полицейские, которые нарушают закон. Так не должно быть. «Дело Голунова» - это исключение, и это связано не с тем, что у нас нет наркотиков и нет наркодилеров – их полно – и их надо выявлять и жесточайшим образом наказывать. Но это не значит, что нужно хватать невиновных и фабриковать дела. И пропаганда наркотиков это тоже совершенно другая вещь: это склонение к употреблению наркотиков, восхваление наркотиков, обучение использованию наркотиков – это все относится к пропаганде. Я сам был инициатором такого закона, и такой закон уже есть по сути. Я не знаю, какие там изменения дополнительные, но я об этом писал еще в бытность членом Совета Федерации, потому что в интернете были страницы, где содержались подробные инструкции о том, как и каким образом приготовить наркотики из лекарственных средств, например. Вот это и есть пропаганда. Причем эти сайты имели многомиллионные посещения, и слава богу, что их закрыли. Я считаю, что людей, которые делают такие сайты, их нужно наказывать жестоким образом», - отметил он.

В настоящее время действующим российским законодательством за пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность. Максимальное наказание за такое деяние предусматривает штраф до 5 тыс. рублей для физлиц, для должностях лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тыс. рублей, для юрлиц - до 1 млн рублей.

