Экс-совладельцу «Росгосстраха» вменяют растрату и мошенничество на 8 млрд рублей

Бывший совладелец страховой компании «Росгосстрах» Сергей Хачатуров обвиняется в присвоении, растрате, а также мошенничестве и легализации похищенного на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. При этом две трети этой суммы составляют эпизоды мошенничества, рассказал ТАСС один из адвокатов обвиняемого Виктор Макаренко.

Сейчас в Дорогомиловском суде Москвы оглашается обвинительный приговор Хачатурову и экс-акционеру Росгосстрахбанка Надежде Клепальской. Прокурор просил приговорить Хачатурова к 9 годам лишения свободы, а Клепальскую - к 8. Сторона защиты настаивал на оправдании обоих.

В данный момент Хачатуров находится в следственном изоляторе, Клепальская - под домашним арестом. Оба были задержаны весной 2018 года. Следствие обвинило их в продаже акций «Росгосстраха» и в последующем похищении вырученных средств.

