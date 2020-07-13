Экс-совладельцу «Росгосстраха» вменяют растрату и мошенничество на 8 млрд рублей
Бывший совладелец страховой компании «Росгосстрах» Сергей Хачатуров обвиняется в присвоении, растрате, а также мошенничестве и легализации похищенного на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. При этом две трети этой суммы составляют эпизоды мошенничества, рассказал ТАСС один из адвокатов обвиняемого Виктор Макаренко.
Сейчас в Дорогомиловском суде Москвы оглашается обвинительный приговор Хачатурову и экс-акционеру Росгосстрахбанка Надежде Клепальской. Прокурор просил приговорить Хачатурова к 9 годам лишения свободы, а Клепальскую - к 8. Сторона защиты настаивал на оправдании обоих.
В данный момент Хачатуров находится в следственном изоляторе, Клепальская - под домашним арестом. Оба были задержаны весной 2018 года. Следствие обвинило их в продаже акций «Росгосстраха» и в последующем похищении вырученных средств.
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