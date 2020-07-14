Экс-совладелец Росгосстраха осужден на 8 лет за мошенничество на 8 млрд

Бывший совладелец компании «Росгосстрах» Сергей Хачатуров лишён свободы на 8 лет по обвинению в мошенничестве и легализации более 6 миллиардов рублей. Он также признан виновным в присвоении и растрате имущества на 2,4 миллиарда рублей. Такой вердикт вынес Дорогомиловский районный суд Москвы, передает ТАСС.

Наказание осуждённый будет отбывать в колонии общего режима. Вторая обвиняемая по этому делу, экс-акционер Росгосстрахбанка Надежда Клепальская получила 6 лет колонии того же общего режима. Ей вменили пособничество в особо крупной растрате, мошенничество и легализацию денежных средств в особо крупном размере.

Помимо этого, с осуждённых взыскано в пользу потерпевшей стороны в общей сложности почти 8 миллиардов рублей. У них конфисковано имущества на 2 миллиарда рублей. Согласно обновлённому законодательству, суд зачел Хачатурову в наказание время, проведенное в следственном изоляторе, из расчета день за полтора, Клепальской - день за один, проведённый под домашним арестом.

Адвокаты намерены обжаловать приговор. Оба осуждённых были задержаны в Москве весной 2018 года. По материалам следствия, они продали акции «Росгосстраха» в обход установленной процедуры, а вырученные средства похитили.

