Экс-солисту «Тараканов» Спирину отказали в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд в Москве отказал экс-вокалисту группы «Тараканы» Дмитрию Спирину (внесен в реестр иностранных агентов Минюста) в признании незаконным решения о его включении в число иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«В удовлетворении административного иска... о признании незаконным и отмене решения о признании иностранным агентом, обещании устранить нарушение прав — отказать», — указано в материалах.

Суд отметил, что в феврале-мае выявил факты распространения Спириным сообщений других иноагентов, его участия на информационных площадках иностранных агентов и зарубежных СМИ, осуществления музыкантом политической деятельности.

Спирина внесли в реестр иноагентов в июне 2024 года, напоминает Ura.ru.

