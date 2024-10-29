Экс-солисту «Тараканов» Спирину отказали в снятии статуса иноагента
Замоскворецкий суд в Москве отказал экс-вокалисту группы «Тараканы» Дмитрию Спирину (внесен в реестр иностранных агентов Минюста) в признании незаконным решения о его включении в число иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«В удовлетворении административного иска... о признании незаконным и отмене решения о признании иностранным агентом, обещании устранить нарушение прав — отказать», — указано в материалах.
Суд отметил, что в феврале-мае выявил факты распространения Спириным сообщений других иноагентов, его участия на информационных площадках иностранных агентов и зарубежных СМИ, осуществления музыкантом политической деятельности.
Спирина внесли в реестр иноагентов в июне 2024 года, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru