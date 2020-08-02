Экс-солист «Ласкового мая» госпитализирован в Санкт-Петербурге

В тяжелом состоянии отправлен в больницу в Санкт-Петербурге солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико. Об этом рассказал продюсер Андрей Разин в своем Instagram.

По данным Разина, Прико госпитализирован во второе терапевтическое отделение городской больницы Святого Георгия Победоносца северной столицы.

«Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру … Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все было хорошо», — заявил продюсер.

Разин не сообщил, что именно произошло с Прико.

