Экс-схиигумен Сергий прекратил голодовку по просьбе старца с Афона

Лишённый сана и отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Романов) согласился прервать сухую голодовку в следственном изоляторе. Таким образом он выполнил просьбу старца с Афона, сообщил URA.RU адвокат Павел Бабиков.

Прекратить голодать Романова призвал старец Гавриил Карейский. Он подвизается вблизи столицы Афона Кареи в келье Святого Христодула. Сергий считает его своим духовным наставником после кончины духовника Кирилла Павлова из Троице-Сергиевой Лавры.

Романов прекратил принимать пищу 29 декабря, когда его арестовали, а 5 января он написал заявление о сухой голодовке. По словам адвоката, несмотря на то, что прошло 17 дней, заключённый чувствует себя неплохо.

Основателю и духовнику Среднеуральского женского монастыря вменяется несколько статей уголовного кодекса, в том числе, склонение к самоубийству, самоуправство. Накануне Романова перевели в СИЗО «Матросская тишина» из карантинного изолятора №7.

Старец оказался в центре внимания минувшей весной, когда начал проповедовать о надуманности пандемии и призывал к неповиновению властям.

