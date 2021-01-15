Экс-схиигумен Сергий прекратил голодовку по просьбе старца с Афона
Лишённый сана и отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Романов) согласился прервать сухую голодовку в следственном изоляторе. Таким образом он выполнил просьбу старца с Афона, сообщил URA.RU адвокат Павел Бабиков.
Прекратить голодать Романова призвал старец Гавриил Карейский. Он подвизается вблизи столицы Афона Кареи в келье Святого Христодула. Сергий считает его своим духовным наставником после кончины духовника Кирилла Павлова из Троице-Сергиевой Лавры.
Романов прекратил принимать пищу 29 декабря, когда его арестовали, а 5 января он написал заявление о сухой голодовке. По словам адвоката, несмотря на то, что прошло 17 дней, заключённый чувствует себя неплохо.
Основателю и духовнику Среднеуральского женского монастыря вменяется несколько статей уголовного кодекса, в том числе, склонение к самоубийству, самоуправство. Накануне Романова перевели в СИЗО «Матросская тишина» из карантинного изолятора №7.
Старец оказался в центре внимания минувшей весной, когда начал проповедовать о надуманности пандемии и призывал к неповиновению властям.
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