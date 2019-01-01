Общество

Экс-сенатор: О терактах доносить нужно, а о митингах - нет

12 июля15:58

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» в эфире НСН заявил, что нынешняя ответственность за отказ сообщить о готовящемся преступлении, слишком мала.

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за несообщение о преступлениях массово опасной направленности. Поводом для работы над подобным документом стала трагедия в Керчи, когда студент политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. В результате погибли 20 человек, пострадали более 50 человек. Следствие выяснило, что знакомые преступника знали о готовящемся массовом убийстве и могли бы предотвратить трагедию, однако не сообщили об этом в полицию.

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор Евгений Тарло в эфире НСН отметил, что наказывать за подобные нарушения нужно очень строго.

«Речь идет о несообщениях по вопросам терроризма, которые могут повлиять на жизнь и здоровье граждан. И подобное молчание нужно наказывать и наказывать жестоко. Меня сейчас смущает мягкость нынешнего наказания – оно слишком мягкое. И не должно быть никакого доносительства относительно, например, о готовящихся протестных акциях»,- уточнил Тарло.

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Авторы законопроекта предлагают дополнить главу 31 Уголовного кодекса статьей 316.1 («Несообщение о преступлениях против жизни при отягчающих обстоятельствах»). Наказание по ней предполагает штраф до 100 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев, либо до года принудительных работ, либо до года лишения свободы.

Добавим, что экс-генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН отметил, что россияне чаще бы сообщали о готовящихся преступлениях, но они в большинстве своем не доверяют правоохранительным органам.

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ТЕГИ:ТерроризмЗаконопроектНаказание