Экс-руководство колонии в Калмыкии заподозрено в помощи террористам
Уголовные дела возбуждены в отношении бывших руководителей яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, где в течение двух лет функционировал так называемый джамаат с вовлечением до ста осужденных. Об этом информирует Следственный комитет РФ. Бывший начальник колонии Павел Батаев и его экс-заместитель Артур Цамаев подозреваются в пособничестве руководству террористическим сообществом и получении взяток, передаёт ТАСС.
По материалам следствия, террористическое сообщество организовал в колонии в середине 2013 года осуждённый уроженец Дагестана. После освобождения в 2015 году он объявил себя амиром, однако был убит при нападении сотрудников МВД в Хасавюрте.
При этом руководство исправительного заведения за деньги оказывали помощь главарям джамаата, проносили мобильные средства связи, запрещенную экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, террористическую символику. Начальник и его заместитель также предупреждали подпольщиков о проверках.
Батаев задержан, в суд направлено ходатайство о его аресте. Цамаев уже находится в СИЗО. Следствие проверяет их возможную причастность к другим преступлениям.
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