Экс-руководство колонии в Калмыкии заподозрено в помощи террористам

Уголовные дела возбуждены в отношении бывших руководителей яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, где в течение двух лет функционировал так называемый джамаат с вовлечением до ста осужденных. Об этом информирует Следственный комитет РФ. Бывший начальник колонии Павел Батаев и его экс-заместитель Артур Цамаев подозреваются в пособничестве руководству террористическим сообществом и получении взяток, передаёт ТАСС.

По материалам следствия, террористическое сообщество организовал в колонии в середине 2013 года осуждённый уроженец Дагестана. После освобождения в 2015 году он объявил себя амиром, однако был убит при нападении сотрудников МВД в Хасавюрте.

При этом руководство исправительного заведения за деньги оказывали помощь главарям джамаата, проносили мобильные средства связи, запрещенную экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, террористическую символику. Начальник и его заместитель также предупреждали подпольщиков о проверках.

Батаев задержан, в суд направлено ходатайство о его аресте. Цамаев уже находится в СИЗО. Следствие проверяет их возможную причастность к другим преступлениям.

