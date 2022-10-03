Экс-редактора Первого канала Овсянникову объявили в международный розыск
МВД России объявило в международный розыск экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая с августа находилась под домашним арестом.
Ранее ее супруг сообщил, что Овсянникова сбежала в ночь на 1 октября. Вместе с ней была 11-летняя дочь.
Басманный суд Москвы в августе отправил Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября. Ей было предъявлено обвинение по статье о фейках про Вооружённые силы РФ, ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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