Экс-работница «Макдоналдса» рассказала, как сотрудники мстят грубым клиентам

Бывшая работница «Макдоналдса» из шотландского города Абердин в своем TikTok перечислила способы мести грубым клиентам.

Пользовательница под ником @eliseeee69 сказала, что невежливым клиентам медленнее несут заказ. Если же заказ посетителем-хамом делается через «МакАвто», сотрудники ресторана быстрого питания могут отправить его на парковку для ожидания заказа, причем это не зависит от того, как долго он на самом деле будет собираться.

Ролик набрал боле полутора миллиона просмотров и более трех тысяч комментариев. В комментариях некоторые пользователи раскритиковали тиктокершу, другие шутят: «Вежливость помогает экономить. Во всяком случае, время».

