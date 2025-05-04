Экс-президент Франции рассказал, кто на самом деле победил нацистскую Германию

Экс-президент Франции Шарль де Голль в одной из телеграмм рассказывал, кто на самом деле одержал победу над нацистской Германией. RT с помощью нейросетей «оживил» снимок бывшего лидера республики, благодаря чему он смог лично зачитать это послание.

RT воссоздал обращение Рузвельта, отметившего роль СССР в уничтожении нацистов

В послании де Голль указывал на то, что англосаксы, и в первую очередь американцы, стремились к победе в войне, но не намеревались полностью брать на себя её тяжесть, избегая присущих ей опасностей и рисков.

Он также отмечал, что СССР, напротив, ведёт активные боевые действия, не жалея усилий, и именно поэтому на тот момент Франция была ближе к России, чем к любой другой державе.

Ранее RT с помощью искусственного интеллекта воссоздал обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году, сообщает НСН.

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ФОТО: RT
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