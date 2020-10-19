Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора нашел работу во МХАТ

Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский станет PR-директором МХАТ имени Горького. Об этом Ампелонский сообщил на своей странице в Facebook.

Он работал в Роскомнадзоре с 2013 по 2020 год. Ампелонский в 2017 году стал одним из фигурантов дела о мошенничестве. По данным следствия, пресс-секретарь и другие сотрудники в течение несколько лет получали зарплату не только за себя, но и за «мёртвых душ», числившихся в ведомстве, но не работавших там. Дело было прекращено год спустя, и пресс-секретарь вернулся к своим обязанностям.

МХАТ имени Горького с конца 2018 года работает под руководством режиссёра Эдуарда Боякова и его заместителя писателя Захара Прилепина. Новое руководство вызвало недовольство артистов театра: часть труппы в 2019 году обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором заявила, что новый худрук «убивает репертуар» и просила повлиять на ситуацию.

