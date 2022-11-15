Экс-представителю «Аэрофлота» в Британии дали 13 лет колонии за госизмену

«Суд признал виновным Федоткина по ст. 275 УК РФ ("Госизмена")», — отметили в пресс-службе.

Россиянину назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Отмечается, что дело Федоткина слушалось в закрытом режиме, так как в нем содержались секретные материалы.

В октябре Томский областной суд признал виновным в госизмене физика Александра Луканина, напоминает RT. Ученому назначили наказание в виде 7,5 года колонии строгого режима. По данным СМИ, Луканина подозревали в попытке незаконной передачи российских технологий одному из иностранных государств.

