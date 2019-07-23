Экс-помощнику полпреда на Урале предъявлено обвинение в госизмене
Помощнику полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву предъявлено официальное обвинение в государственной измене. Как передаёт РЕН ТВ, об этом сообщил следователь в суде. Сегодня Московский городской суд рассматривает апелляционную жалобу на арест Воробьева.
Федеральная служба безопасности в начале июля сообщила о задержании Воробьева в результате спецоперации. В ходе обысков у него обнаружили польский паспорт и звукозаписывающую аппаратуру. Как отмечает Ura.ru, заседание Мосгорсуда по делу помощника полпреда проходит в закрытом режиме.
Александр Воробьев с января 2018 года занимал должность главы аппарата полпреда Президента РФ Николая Цуканова. В июле 2018 года он стал помощником полпреда. 11 июля Воробьева уволили. До 2017 года он работал в правительстве Калининградской области в бытность Цуканова губернатором, затем — в Республике Карелии федеральным инспектором.
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