Экс-помощнику полпреда на Урале предъявлено обвинение в госизмене

Помощнику полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву предъявлено официальное обвинение в государственной измене. Как передаёт РЕН ТВ, об этом сообщил следователь в суде. Сегодня Московский городской суд рассматривает апелляционную жалобу на арест Воробьева.

Федеральная служба безопасности в начале июля сообщила о задержании Воробьева в результате спецоперации. В ходе обысков у него обнаружили польский паспорт и звукозаписывающую аппаратуру. Как отмечает Ura.ru, заседание Мосгорсуда по делу помощника полпреда проходит в закрытом режиме.

Александр Воробьев с января 2018 года занимал должность главы аппарата полпреда Президента РФ Николая Цуканова. В июле 2018 года он стал помощником полпреда. 11 июля Воробьева уволили. До 2017 года он работал в правительстве Калининградской области в бытность Цуканова губернатором, затем — в Республике Карелии федеральным инспектором.

