Экс-полпред в УРФО Цуканов стал вице-президентом «Ростелекома»

Бывший полпред президента России в Уральском федеральном округе (УРФО) Николай Цуканов занял пост старшего вице-президента «Ростелекома», сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Цуканов займётся вопросами и проектами по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.

Экс-полпред в УРФО был отправлен в отставку 9 ноября, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Цуканов занимал свой пост с июня 2018 года.

Ранее бывший полномочный представитель в Уральском федеральном округе занимал аналогичную должность в Северо-Западном федеральном округе. В 2010-2016 годах Цуканов работал в качестве губернатора Калининградской области. Экс-полпред — действительный государственный советник РФ 1 класса.



