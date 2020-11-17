Экс-полпред в УРФО Цуканов стал вице-президентом «Ростелекома»
Бывший полпред президента России в Уральском федеральном округе (УРФО) Николай Цуканов занял пост старшего вице-президента «Ростелекома», сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что Цуканов займётся вопросами и проектами по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.
Экс-полпред в УРФО был отправлен в отставку 9 ноября, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Цуканов занимал свой пост с июня 2018 года.
Ранее бывший полномочный представитель в Уральском федеральном округе занимал аналогичную должность в Северо-Западном федеральном округе. В 2010-2016 годах Цуканов работал в качестве губернатора Калининградской области. Экс-полпред — действительный государственный советник РФ 1 класса.
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