Экс-полицейский в Калининграде получил 11 лет колонии за взятку
Бывшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями УМВД РФ по Калининградской области приговорили к 11 годам колонии строгого режима за дачу и получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Экс-полицейскому предъявили обвинения по статье «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия», а также «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, совершенные в особо крупном размере». Сотрудник органов получил также штраф в размере 8 млн рублей, кроме того, бывшего полицейского на 10 лет лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти.
Суд установил, что в 2018 года подсудимый лично передал сотруднику УЭБиПК УМВД России по Калининградской области 25 тысяч рублей в качестве взятки за отказ от проведения в отношении неустановленных лиц оперативно-розыскных и проверочных мероприятий по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконной разработки недр и хищения песка в регионе.
Также экс-полицейский инициировал проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении местной компании из-за возможного уклонения от уплаты налогов, за прекращение которых и сокрытие их результатов через посредника потребовал от компании взятку не менее чем в 50 тысяч евро. Сотрудники регионального управления ФСБ задержали последнего при передаче части суммы в 1,3 млн рублей.
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