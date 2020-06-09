Экс-полицейских из Анапы посадили за изнасилование 17-летней волейболистки

Суд в Анапе приговорил двух бывших полицейских, обвиненным в принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки из Подмосковья, к двум и четырем годам заключения в колонии-поселении. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Оба экс-правоохранителя лишены права занимать должности на госслужбе в системе ОВД РФ в течение 3 лет.

Осуждены они были по двум статьям Уголовного кодекса: о понуждении несовершеннолетней к половому сношению путем шантажа и превышении полномочий. Один из осужденных признал свою вину и примирился с потерпевшей, возместив моральный вред.

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Судебные слушания проходили в закрытом режиме, сообщает ОТР.

Инцидент произошел 26 августа ночью на пляже Витязево. Полицейские задержали 17-летнюю спортсменку и ее молодого человека. Юношу они отпустили, а девушке начали угрожать ответственностью за пребывание в общественном месте в ночное время без родителей, принудив к сексу.

Девушка оказалась спортсменкой из Московской области, она принимала участие в проходившем в Анапе Чемпионате России по пляжному волейболу.

В ходе расследования этого дела 11 сотрудников полиции Анапы, включая руководителей фигурантов, были уволены из ОВД либо привлечены к дисциплинарной ответственности.


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ФОТО: pxhere.com
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