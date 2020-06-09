Экс-полицейских из Анапы посадили за изнасилование 17-летней волейболистки
Суд в Анапе приговорил двух бывших полицейских, обвиненным в принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки из Подмосковья, к двум и четырем годам заключения в колонии-поселении. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Оба экс-правоохранителя лишены права занимать должности на госслужбе в системе ОВД РФ в течение 3 лет.
Осуждены они были по двум статьям Уголовного кодекса: о понуждении несовершеннолетней к половому сношению путем шантажа и превышении полномочий. Один из осужденных признал свою вину и примирился с потерпевшей, возместив моральный вред.
Судебные слушания проходили в закрытом режиме, сообщает ОТР.
Инцидент произошел 26 августа ночью на пляже Витязево. Полицейские задержали 17-летнюю спортсменку и ее молодого человека. Юношу они отпустили, а девушке начали угрожать ответственностью за пребывание в общественном месте в ночное время без родителей, принудив к сексу.
Девушка оказалась спортсменкой из Московской области, она принимала участие в проходившем в Анапе Чемпионате России по пляжному волейболу.
В ходе расследования этого дела 11 сотрудников полиции Анапы, включая руководителей фигурантов, были уволены из ОВД либо привлечены к дисциплинарной ответственности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
485 тыс.+8 595 / сут.
Умерли
6 142+171 / сут.
Выздоровели
242 тыс.+11 709 / сут.
- Собчак вступилась за Ефремова: «Шлю лучи поддержки»
- В крови Ефремова найдены следы наркотиков
- В АТОР заявили, что цены на отдых в России не вырастут
- Архангельская область расторгла соглашение о строительстве мусорного полигона в Шиесе
- Курды заявили о подрыве броневика с российскими военными в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru