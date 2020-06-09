Экс-полицейских из Анапы посадили за изнасилование 17-летней волейболистки

Суд в Анапе приговорил двух бывших полицейских, обвиненным в принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки из Подмосковья, к двум и четырем годам заключения в колонии-поселении. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Оба экс-правоохранителя лишены права занимать должности на госслужбе в системе ОВД РФ в течение 3 лет.

Осуждены они были по двум статьям Уголовного кодекса: о понуждении несовершеннолетней к половому сношению путем шантажа и превышении полномочий. Один из осужденных признал свою вину и примирился с потерпевшей, возместив моральный вред.