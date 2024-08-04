Экс-министра природных ресурсов Оренбуржья арестовали по делу о взятке
Ленинский районный суд Оренбурга отправил под стражу бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александра Самбурского, сообщил Telegram-канал судебного органа.
Экс-чиновник арестован до 1 октября. Самбурскому предъявили обвинение в получении взятки (статья 290 Уголовного кодекса РФ).
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 1 июля освободил Самбурского от должности. Причиной отставки стали «низкие темпы решения поставленных задач».
Ранее в Сочи задержали бывшего советника мэра и двух его подельников, которые подозреваются в получении взяток за предоставление мест на кладбищах, передает «Радиоточка НСН».
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