Экс-министра природных ресурсов Оренбуржья арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Оренбурга отправил под стражу бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александра Самбурского, сообщил Telegram-канал судебного органа.

Следствие получило показания свидетелей по делу Иванова

Экс-чиновник арестован до 1 октября. Самбурскому предъявили обвинение в получении взятки (статья 290 Уголовного кодекса РФ).

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 1 июля освободил Самбурского от должности. Причиной отставки стали «низкие темпы решения поставленных задач».

Ранее в Сочи задержали бывшего советника мэра и двух его подельников, которые подозреваются в получении взяток за предоставление мест на кладбищах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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