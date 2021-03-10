Экс-министр Сердюков отсудил у соседа 800 тысяч рублей за коммунальные услуги

Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков отсудил у своего соседа, пластического хирурга Александра Тепляшина 800 тысяч рублей за неоплату коммунальных услуг, сообщает Telegram-канал Mash.

Бывший министр вместе с родственниками приобрел несколько квартир в одном из домов в Молочном переулке в центральном округе Москвы. Позже Сердюков стал председателем товарищества собственников жилья и увеличил вдвое плату за обслуживание дома.

Тепляшин выступил против изменений и заключил договор на обслуживание с другой компанией. Хирург не стал оплачивать счета по тарифам Сердюкова, и в итоге накопил долг в 1,5 млн рублей.

Экс-министр подал иск к соседу, и суд постановил взыскать с Тепляшина 800 тысяч рублей. Позже хирург заявил, что в его квартиру не подается отопление, и обвинил соседей в попытке выжить его из дома.

