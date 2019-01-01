Экс-министр обороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Как пишет РИА Новости, об этом говорится в материалах компании. Соответствующее решение было принято советом директоров на заседании 8 мая.

Уточняется, что на этом посту Сердюкову предстоит решить задачу с улучшением технического обслуживания и ремонта гражданских самолетов, усовершенствованием процедуры логистики и усилением тематики импортозамещения в гражданской авиации.

Напомним, в июле прошлого года НСН писала, что экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева вышла замуж за своего бывшего начальника – экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Об этом в своей авторской колонке сообщил телеведущий Андрей Малахов.

В свою очередь, Анатолий Сердюков уклончиво ответил на вопрос РБК о свадьбе с Евгений Васильевой. Он заявил, что это его личная жизнь, а достоверность информации о женитьбе «пусть останется на совести тех, кто это придумал».

