Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы вынес приговор экс-министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Его признали виновным в краже, растрате и отмывании 14 млрд рублей.
Согласно приговору суда, бывший чиновник проведет в колонии общего режима 14 лет.
В августе 2019 года Кузнецов признали себя виновным в хищении 11 млрд рублей, раскаялся в содеянном и попросил рассмотреть свое дело в особом порядке – то есть, без исследования доказательств
Ранее Кузнецов несколько лет скрывался от российских правоохранительных органов за границей. В начале 2019 его выдали власти Франции по запросу российской стороны, сообщает RT.
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