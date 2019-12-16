Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Басманный суд Москвы вынес приговор экс-министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Его признали виновным в краже, растрате и отмывании 14 млрд рублей.

Согласно приговору суда, бывший чиновник проведет в колонии общего режима 14 лет.

В августе 2019 года Кузнецов признали себя виновным в хищении 11 млрд рублей, раскаялся в содеянном и попросил рассмотреть свое дело в особом порядке – то есть, без исследования доказательств

Ранее Кузнецов несколько лет скрывался от российских правоохранительных органов за границей. В начале 2019 его выдали власти Франции по запросу российской стороны, сообщает RT.

