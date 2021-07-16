Экс-губернатору Никите Белых предъявили обвинение в превышении полномочий

Следственный комитет России предъявил экс-губернатору Кировской области Никите Белых обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках расследования уголовных дел, соединенных в одном производстве, Никите Белых предъявлено обвинение в двух преступлениях, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с причинением тяжких последствий)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015 году Белых обеспечил сделку о займе в размере 320 млн рублей между Кировской региональной ипотечной корпорацией и одной из компаний, отмечает РИА ФАН. Глава региона поручил пустить эти средства на нужды других юридических лиц, сообщает Ura.ru.

Задолженность не была возвращена корпорации, впоследствии Арбитражному суду пришлось взыскивать всю ее сумму у регионального правительства.

Ранее стало известно, что СК РФ возбудил в отношении Белых уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, напоминает «Свободная пресса». Экс-губернатор уже отбывает наказание в колонии за взяточничество: в феврале 2018 года бывшего главу региона приговорили к восьми годам заключения, пишет News.ru.

