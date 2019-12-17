Экс-главу Петропавловска-Камчатского задержали за взятку

Бывший руководитель Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко задержан по подозрению в получении крупной взятки. Информация об этом размещена на портале регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, преступная деятельность теперь уже экс-чиновник относится к периоду с декабря прошлого года по апрель нынешнего. В течение этого времени Иваненко частями получил взятку на общую сумму в 700 тысяч рублей «за общее покровительство».

Кроме того, Следственный комитет заподозрил бывшего главу дальневосточного города в ещё одном эпизоде взяточничества. С февраля по март 2019 года предприниматели передали ему 200 тысяч рублей за помощь при подписании муниципальных контактов и актов приёмки работ, отмечает RT.

Подозреваемый задержан и уже признался в преступной деятельности. Решается вопрос о мере пресечения.

