Экс-главу округа Курганской области приговорили к семи годам колонии за взятки

Бывший руководитель Целинного округа Курганской области Александр Сытов приговорён к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в получении взяток, мошенничестве и хищении целевых средств для нужд мобилизованных.

Кроме того, экс-чиновник обязан будет выплатить штраф в размере 260 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности. Речь идёт о взяточничестве за заключение договоров подряда в рамках выполнения национального проекта «Образование». Эпизоды мошенничества связаны с выдачей государственных субсидий.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», осуждённому после выхода из мест заключения запрещено еще четыре года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, если они предусматривают выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

