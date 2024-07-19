Экс-главе Шатуры предъявили обвинение в растрате свыше 221 млн рублей
Бывшему главе городского округа Шатура Алексею Артюхину предъявили обвинение в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом заявили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области, передает ТАСС.
По данным СК, экс-чиновнику вменяют растрату свыше 221 млн рублей. В пятницу следствие ходатайствует перед столичным Тверским судом о заключении Артюхина под стражу.
Экс-главу Шатуры задержали 17 июля, напоминает RT. Артюхина заподозрили в растрате 221,5 млн рублей, которые были выделены на строительство водозаборных и очистных сооружений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-главе Шатуры предъявили обвинение в растрате свыше 221 млн рублей
- Получивший камнем по голосе депутат Матвеев считает, что легко отделался
- Российский альпинист погиб при восхождении на Пик Ленина в Киргизии
- СМИ: Авиакомпания Virgin Australia приостановила рейсы из-за глобального сбоя
- В России начались съемки второго сезона сериала «Казанова»
- Microsoft работает над устранением масштабного сбоя своих сервисов
- Над Луганском сбили три ракеты ATACMS
- В Ростовской области семь человек пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»
- СМИ: Глобальный технический сбой связан с работой Windows
- Губернатор Коми предложил запретить детям в России доступ к интернету
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru