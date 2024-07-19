Экс-главе Шатуры предъявили обвинение в растрате свыше 221 млн рублей

Бывшему главе городского округа Шатура Алексею Артюхину предъявили обвинение в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом заявили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области, передает ТАСС.

СК: экс-глава Шатуры Артюхин задержан по подозрению в растрате 221,5 млн рублей

По данным СК, экс-чиновнику вменяют растрату свыше 221 млн рублей. В пятницу следствие ходатайствует перед столичным Тверским судом о заключении Артюхина под стражу.

Экс-главу Шатуры задержали 17 июля, напоминает RT. Артюхина заподозрили в растрате 221,5 млн рублей, которые были выделены на строительство водозаборных и очистных сооружений.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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