Экс главе РФБ и баскетболисту Домани скостили срок наказания

Московский городской суд принял решение о смягчении приговора бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола, экс-игроку Дмитрию Домани, который в октябре прошлого года получил 6 лет колонии по делу о мошенничестве на 44 миллиона рублей.

Как сообщает «Интерфакс», теперь ему предстоит провести в заключении 4 года. Причём во время рассмотрения дела судом первой инстанции, прокурор просил для Домани всего 3,5 года колонии общего режима. Правда обвиняемого избавили от штрафа и запрета на занятие определенных должностей.

По версии обвинения, в похищении 44 миллионов рублей Домани помогали бывший президент РФБ Юлия Аникеева и экс-главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян. Деньги уводились через оплату фиктивных фуршетов, банкетов и иных торжеств. После перевода средств на счёт подставной компании, они обналичивались и распределялись между членами группы.

Аникеева в 2017 году получила 4,5 года колонии общего режима заочно и была объявлена в розыск. Дело в отношении умершего на момент приговора Кочаряна было прекращено.

