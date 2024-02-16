Экс-главбух МХАТа приговорена к четырём годам условно за мошенничество

Бывший главный бухгалтер МХАТ имени Горького Галина Гетьман приговорена к четырём годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве и краже в особо крупном размере. Вердикт огласил Пресненский районный суд Москвы.

Кроме того, принято решение удовлетворить гражданский иск потерпевшего - МХАТ им. Горького - о возмещении материального ущерба на сумму более 21 миллиона рублей. Претензии к Гетьман возникли после назначения в октябре 2021 года на должность генерального директора театра Владимира Кехмана.

Он сам сообщил, что в результате инвентаризации в сейфе главбуха не были обнаружены денежные средства. После этого Гетьман была уволена, и на неё написали заявление в полицию. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», экс-главбух признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

