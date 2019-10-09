С «вертушки»: Экс-глава протокола усомнился в обнаруженных в сети номерах спецсвязи
Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН не придал значения рассекреченным мобильным номерам членов правительства.
«Медуза» обнаружила в открытом доступе больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов. Издание пишет, что десятки федеральных и региональных ведомств — силовых и гражданских — закупают у ФСО услуги правительственной связи. При этом номера, выделенные для конкретных чиновников и военных — руководителей ведомств, командиров воинских частей, — выложены в открытый доступ на сайте «Госзакупки». Журналистам удалось дозвониться только главе ЦИК РФ Элле Памфиловой.
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН предположил, что номера, рассекреченные изданием, не имеют существенной важности. По его мнению, настоящие секретные номера телефонов имеют другие принципы работы.
«Если говорить о спецсвязи, то, извините, это правительственная связь, она по мобильному телефону не набирается, это надо иметь специальные телефоны, так называемые вертушки. А обычные номера имеются у каждого человека, зарегистрированные у разных мобильных операторов. Люди могут за несколько лет сменить их раз пять. Может быть, сейчас какие-то государственные учреждения стали платить спецсвязи за обслуживание?», - заявил он.
Эксперт, опрошенный «Медузой», в свою очередь объяснил, что клиенты правительственной спецсвязи не любят сами пользоваться такими телефонами, поскольку опасаются, что их будут прослушивать свои же. «Все под опись. Потом все по обходному листу обратно так и сдается. Такие телефоны в столе на работе хранят. Чиновники их боятся как огня», - добавил источник издания.
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