С «вертушки»: Экс-глава протокола усомнился в обнаруженных в сети номерах спецсвязи

«Медуза» обнаружила в открытом доступе больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов. Издание пишет, что десятки федеральных и региональных ведомств — силовых и гражданских — закупают у ФСО услуги правительственной связи. При этом номера, выделенные для конкретных чиновников и военных — руководителей ведомств, командиров воинских частей, — выложены в открытый доступ на сайте «Госзакупки». Журналистам удалось дозвониться только главе ЦИК РФ Элле Памфиловой.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН предположил, что номера, рассекреченные изданием, не имеют существенной важности. По его мнению, настоящие секретные номера телефонов имеют другие принципы работы.