Экс-глава Минюста стал полпредом Путина в Конституционном суде
31 января 202015:31
Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова свои полномочным представителем в Конституционном суде, сообщается на сайте Кремля. Эту должность ранее занимал Михаил Кротов.
Глава государства также включил Коновалова в президентскую комиссию по предварительному рассмотрению кандидатур на должности федеральных судей.
Коновалов возглавлял Минюст с 2008 года до отставки правительства в январе 2020 года. До этого он являлся полпредом президента в Приволжском федеральном округе.
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ФОТО: РИА Новости