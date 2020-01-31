Экс-глава Минюста стал полпредом Путина в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова свои полномочным представителем в Конституционном суде, сообщается на сайте Кремля. Эту должность ранее занимал Михаил Кротов.

Глава государства также включил Коновалова в президентскую комиссию по предварительному рассмотрению кандидатур на должности федеральных судей.

Коновалов возглавлял Минюст с 2008 года до отставки правительства в январе 2020 года. До этого он являлся полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

