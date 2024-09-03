Экс-глава МИД Австрии Кнайсль стала амбассадором по сохранению амурского тигра
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль стала амбассадором деятельности по сохранению амурского тигра в России, а также помогает в международных вопросах центру «Амурский тигр». Об этом рассказал генеральный директор организации Сергей Арамилев в интервью РИА Новости.
В 2023 году глава «Амурского тигра» сообщал, что Кнайсль выделила средства для закупки девяти современных фотоловушек в Лазовском заповеднике в Приморье.
По словам Арамилева, сейчас экс-глава австрийского МИД — «некий посол, амбассадор» центра.
«То есть она всецело поддерживает деятельность по охране этого животного в России. Для нее очень важно, и сейчас она рассказывает о нашей деятельности, у нее достаточно много партнеров, они участвуют в нашей организации», — сообщил гендиректор, добавив, что зачастую центр обращается к Кнайсль за советом, в том числе в сфере международных отношений.
Арамилев рассказал, что экс-министр пока не посещала Лазовский заповедник, однако побывала в Службе охотнадзора Хабаровского края, где посмотрела, как выхаживают раненых тигрят. Кнайсль высоко оценила организацию.
Ранее бывшая глава МИД Австрии поделилась, что купила участок с домом в Рязанской области близ города Касимова. По словам Кнайсль, она планирует разбить сад и разводить уток и гусей, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru