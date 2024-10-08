Экс-глава «Главного управления обустройства войск» получил 5,5 года колонии
Бывший руководитель акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Евгений Горбачев приговорён к 5,5 годам колонии по уголовному делу о хищении мошенническим путем 232 миллионов рублей, которые предназначались для создания объектов министерства обороны в Арктике. Вердикт огласил Савеловский районный суд российской столицы.
Горбачеву также предстоит выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскано 367 миллионов рублей в пользу потерпевшей стороны. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», махинации при строительстве военных объектов в Арктике были выявлены в 2021 году.
Согласно материалам дела, Горбачев причастен к хищению средств, которые были выделены для создания радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. Обвиняемым также проходит компаньон Горбачева Александр Ашгибисов. АО «Главное управление обустройства войск» было учреждено акционерным обществом «Гарнизон», которое принадлежит российскому оборонному ведомству.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-глава «Главного управления обустройства войск» получил 5,5 года колонии
- Суд лишил родительских прав санкт-петербуржца за сына в платье
- «Видел опасность»: Выживший в Непале альпинист объяснил, почему просил всех вернуться
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 21 250 военнослужащих
- Инфраструктура ГАС «Правосудие» могла быть поражена вирусом-шифровальщиком
- Приложения «Лаборатории Касперского» удалили из Google Play
- Осужденного в Израиле россиянина Карлика обвинили в убийстве спортсмена СССР
- В России разработали вакцину от лихорадки Марбург
- СМИ: Альпинисты из России погибли в горах Грузии
- Каждый пятый россиянин не получал повышение уже более пяти лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru