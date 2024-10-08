Экс-глава «Главного управления обустройства войск» получил 5,5 года колонии

Бывший руководитель акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Евгений Горбачев приговорён к 5,5 годам колонии по уголовному делу о хищении мошенническим путем 232 миллионов рублей, которые предназначались для создания объектов министерства обороны в Арктике. Вердикт огласил Савеловский районный суд российской столицы.

Горбачеву также предстоит выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскано 367 миллионов рублей в пользу потерпевшей стороны. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», махинации при строительстве военных объектов в Арктике были выявлены в 2021 году.

Согласно материалам дела, Горбачев причастен к хищению средств, которые были выделены для создания радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. Обвиняемым также проходит компаньон Горбачева Александр Ашгибисов. АО «Главное управление обустройства войск» было учреждено акционерным обществом «Гарнизон», которое принадлежит российскому оборонному ведомству.

