Экс-генпрокурор России обвинил СК в нераскрытом убийстве Листьева

Экс-генпрокурор России Юрий Скуратов заявил НСН, что Следственный комитет не хочет заниматься расследованием уголовного дела об убийстве бывшего генерального директора ОРТ, телеведущего Владислава Листьева.

1 марта 1995 года в центре Москвы в подъезде собственного дома был убит журналист Владислав Листьева. Первая пуля попала в правое предплечье, вторая — в голову. Спустя 28 лет убийство остается нераскрытым. Скуратов считает, что Следственный комитет не хочет его расследовать.

«Маловероятно, что дело дойдет до суда. Следственный комитет не хочет им заниматься, хотя оно перспективное. По каким причинам они не хотят ничего делать - мне непонятно. Одно время они возобновили расследование для видимости. Опять же политические издержки, потому что в этот раз будут всячески упрекать, ругать Бастрыкина», - сказал Скуратов.

Собеседник НСН заявил, что знает имена заказчика и исполнителей убийства, но отказался их называть.

«Судебного решения нет, приговор не вынесен, что ж я буду нарушать презумпцию невинности? Поэтому я и не делал никаких заявлений», - отметил Скуратов.

В 2015 году сценариста Оливера Стоуна рассматривали в качестве режиссера фильма о Владиславе Листьеве, сообщает НСН.

