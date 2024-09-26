Экс-гендиректора «Коммерсанта» назначили советником министра просвещения
26 сентября 202409:41
Советником главы Минпросвещения России Сергея Кравцова стал экс-генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин. Об этом говорится в сообщении министерства.
«Советник министра просвещения Российской Федерации — Желонкин Владимир Борисович», — указано на сайте ведомства.
Желонкин в августе покинул ИД «Коммерсант», пост гендиректора организации занял Роман Уманский.
Ранее были назначены новые заместители министра просвещения, напоминает Ura.ru. Эти посты заняли Ирина Шварцман и Ольга Колударова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru