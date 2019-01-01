Экс-гендиректор «Телеканала 360» займётся отходами

Вячеслав Духин, оставивший должность генерального директора «Телеканала 360», назначен заместителем гендиректора «Российского экологического оператора» по вопросам информационной политики. Об этом сообщили в госкомпании, отвечающей за переработку отходов.

Исполняющим обязанности гендиректора «360» назначен Алексей Каклюгин. Ранее он был главным редактором телеканала, который принадлежит правительству Московской области.

«Российский экологический оператор» Создан по предложению Совет по правам человека при президенте РФ, Общественной палаты и Общероссийского народного фронта. Госкомпания отвечает, в частности, за стимулирование переработки отходов, а также создание единой системы их учёта.

Тем временем, как сообщает «360», в России выпустили первую турбину для завода по переработке отходов. Это удалось сделать заводу на Урале. Агрегат предназначен для мусоросжигательного завода в Воскресенском районе Подмосковья.

