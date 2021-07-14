Экс-директор РКЦ «Прогресс» приговорён к 8,5 годам колонии

Бывший генеральный директор акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» Александр Кирилин приговорен к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Такое решение вынес Кировский районный суд Самары. Кирилин признан виновным в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате имущества.

Уголовное дело в отношении экс-гендиректора было возбуждено в феврале 2018 года по материалам ФСБ. В августе 2019 года дело уже направлялось в судебную инстанцию, однако судья тогда принял решение о его возврате из-за нарушений в обвинительном заключении.

В прошлом году дело снова поступило в суд. По версии следствия, РКЦ «Прогресс» приобрёл оборудование по завышенной цене, из-за чего организации-поставщику было переплачено свыше двух миллионов евро. Кроме того, сотрудники предприятия в ходе командировки в Германию потратили более 700 тысяч рублей. Всего был причинен ущерб на сумму более 120 миллионов рублей.

Также в 2017 году обвиняемый допустил растрату, то есть хищение вверенного ему имущества на сумму более 3 млн 562 тысяч рублей, утверждало следствие. В последнем слове Кирилин вину не признал и просил снова вернуть дело в прокуратуру.

