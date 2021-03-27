Экс-депутат Рады предрек катастрофическое сокращение населения Украины

Население Украины может катастрофически сократиться из-за трудовой миграции. Об этом заявил лидер партии «Наши», экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Как отметил политик, 10 миллионов граждан страны работают за пределами Украины.

«А представьте, они заберут свои семьи туда, когда устроятся и найдут им работу? У нас будет сразу минус 20 миллионов. Это катастрофа», — заявил Мураев в эфире телеканала «НАШ».

По мнению Мураева, сейчас для Украины важно увеличение рождаемости и улучшение демографической ситуации. При этом политик указывает, что страна испытывает ряд проблем с системами образования и здравоохранения, и «непонятно вообще, что будет».

