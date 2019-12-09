Экс-депутат Рады получил 2 года за нападение на посольство РФ

Согласно вердикту суда, бывший парламентарий будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен иски со стороны МИД России на 5 млн 750 тысяч рублей и страховой компании «Согаз» - 8 млн 289 тысяч рублей.

Сам процесс проходил в особом порядке, так как Рудьковский признал свою вину и раскаялся. Кроме того, суда зачел время нахождения депутата в СИЗО, таким образом, на свободу он выйдет уже через три месяца.

При этом гособвинение просило приговорить экс-депутата к шести годам заключения. Сам Рудьковский был задержан в Москве в сентябре 2018 года.

