Экс-депутат Рады получил 2 года за нападение на посольство РФ
В Мосгорсуде вынесли приговор бывшему депутату Верховной рады Украины Николаю Рудьковскому. Его признали виновным в соучастии в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.
Согласно вердикту суда, бывший парламентарий будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен иски со стороны МИД России на 5 млн 750 тысяч рублей и страховой компании «Согаз» - 8 млн 289 тысяч рублей.
Сам процесс проходил в особом порядке, так как Рудьковский признал свою вину и раскаялся. Кроме того, суда зачел время нахождения депутата в СИЗО, таким образом, на свободу он выйдет уже через три месяца.
При этом гособвинение просило приговорить экс-депутата к шести годам заключения. Сам Рудьковский был задержан в Москве в сентябре 2018 года.
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