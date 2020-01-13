Экс-депутат Мосгордумы станет новым детским омбудсменом Москвы
Бывший депутат Мосгордумы Ольга Ярославская станет новым детским омбудсменом Москвы. Об этом со ссылкой на столичного уполномоченного по правам человека Татьяну Потяеву сообщает РИА Новости.
Должность остается вакантной с тех пор, как прежний детский омбудсмен Евгений Бунимович был избран в Мосгордуму, то есть с осени 2019 года.
Пока решение не принято: соответствующий документ находится на подписи у федерального омбудсмена Анны Кузнецовой. Ярославская не стала комментировать свое возможное назначение, отметив, что приказа пока не видела.
Ярославская являлась депутатом Мосгордумы с 2014 по 2019 годы.
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