Экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан выпустили из СИЗО
Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, вышла из СИЗО. Первый апелляционный суд в Москве смягчил ей меру пресечения, рассказал её адвокат Иван Павлов.
По словам юриста, Цуркан запрещено использовать интернет, выходить из дома ночью и общаться со свидетелями по делу, передает «Интерфакс».
Арест Цуркан недавно продлили до 14 марта 2020 года. Её адвокат обращал внимание на то, что предельный 18-месячный срок ареста истек еще 13 декабря.
Карину Цуркан задержали летом 2018 года по подозрению в передаче молдавской спецслужбе документа Минэнерго России. Цуркан не признает вину.
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