Экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан выпустили из СИЗО

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, вышла из СИЗО. Первый апелляционный суд в Москве смягчил ей меру пресечения, рассказал её адвокат Иван Павлов.

По словам юриста, Цуркан запрещено использовать интернет, выходить из дома ночью и общаться со свидетелями по делу, передает «Интерфакс».

Арест Цуркан недавно продлили до 14 марта 2020 года. Её адвокат обращал внимание на то, что предельный 18-месячный срок ареста истек еще 13 декабря.

Карину Цуркан задержали летом 2018 года по подозрению в передаче молдавской спецслужбе документа Минэнерго России. Цуркан не признает вину.

