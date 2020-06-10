Российская экс-чиновница сбила мальчика и засудила его семью

Бывшая сотрудница министерства образования и науки Мурманской области засудила семью подростка, которого сбила на автомобиле, когда тот ехал на велосипеде. Октябрьский районный суд Мурманска принял решение о выплате чиновнице Лилии Хоруженко 120 тысяч рублей.

Как сообщает сайт KP.RU, в областной администрации Хоруженко курировала, в том числе, вопрос безопасности детей на дорогах. Авария произошла ещё в июле 2018 года в деревне Юркино под Мурманском. Женщина за рулем Volkswagen Tiguan сбила подростка на велосипеде, когда тот выехал на нерегулируемый перекресток с грунтовой дороги.

В результате у машины образовалось несколько царапин и было повреждено зеркало заднего вида. Мальчик же получил перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы, у него также оказались выбиты передние зубы. Родители ребенка пожалели теперь, что не стали подавать в суд на автолюбительницу.

Октябрьский райсуд областного центра не принял результаты экспертизы, предоставленные родителями школьника, и встал на сторону истицы, обязав ответчиков выплатить ей 120 тысяч рублей. Семья намерена обжаловать решение. Сам подросток за два года почти оправился после происшествия, но остался без зубов. Их можно будет вставить только после того, как ему исполнится 25 лет.

