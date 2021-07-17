Экономист рассказала о новых выплатах для ряда категорий пенсионеров

Российским пенсионерам с 2022 года будет полагаться социальная доплата до величины минимальной пенсии в отдельном регионе, если размер назначенной гражданину пенсии окажется ниже прожиточного минимума региона. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, со следующего года можно будет оформить пенсию через портал госуслуг: все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении Пенсионного фонда.

«Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста», — подчеркнула Финогенова.

